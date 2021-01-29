عاجل.. عرض الطبيب المتهم بالتحرش على الطب الشرعي خلال ساعات

كشفت مصادر مُطلعة على تفاصيل تحقيقات قضية طبيب الأسنان الذي يواجه اتهامات بالتحرش بخمسة أشخاص، أن الطبيب سيعرض خلال ساعات على مصلحة الطب الشرعي لإثبات بيان ممارسته اللواط بشكل اعتيادي من عدمه.

وفي 27 يناير الماضي، كشفت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في سبتمبر الماضي، ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم.

الطبيب المتُهم بالتحرش لـ«النيابة»: أعاني من اضطراب في الميول الجنسية

وشددت النيابة أنها استمعت لأقوال المُبلغين واستمعت إلى شهادتهم وأطلعت على ما قدم من أدلة ضد الطبيب المُتهم بالتحرش، لتقرر يوم 25 يناير باستصدار أمر لضبط وإحضاره، ليتم مواجهته بالأدلة التي قدمت ضده، مشيرة إلى أنها عثرت بهاتفه المحمول على أدلة أخرى عززت الاتهام المنسوب له.

ووفقا لبيان النيابة العامة، قال الطبيب المُتهم بالتحرش أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب يدفعه لارتكاب مثل هذه التصرفات بعيدًا عن وعيه وإدراكه، لتقرر النيابة حبسه احتياطيًا وقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات وفحص الأدلة المتوفرة مع استكمال التحقيقات.