أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة

شهدت منذ قليل، مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضمن موجة الطقس المتقلب التي تمر بها البلاد.

وشهدت تلك المناطق ومن بينها مدينة 6 أكتوبر، رياحا شديدة تبعتها أمطار خفيفة على بعض المناطق كطريق الواحات ومداخل المدينة وعدد من المناطق المجاورة، تزامناً مع اليوم الأول لنوة الكرم.

وتسود حالة من الطقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى مصحوبا بموجة من الصقيع مع نشاط متوسط للرياح على محافظتي القاهرة والجيزة .

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحرارة على معظم الأنحاء خلال يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود الزيادة مرة أخرى ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 29 يناير 2021، فنوهت الأرصاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار متوسطة على بعض المناطق من الشرقية والمنوفية، على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق متفزقة من السلوم ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

أما عن مناطق من السواحل الشمالية، وسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، فتشهد نشاط لحركة الرياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بالاضافة لوحود اضطرابات بالملاحة البحرية، على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج بالبحرين إلى 3 أمتار.

من جهتها أهابت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة عن الأيام الماضية 5 درجات تقريبا.