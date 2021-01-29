أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ الأربعاء، وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» لمتابعيها وقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات بين 809 و811 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6472 إلى 6588 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت أسعار الذهب لتستمر موجة الاستقرار تلتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، وكان ذلك الاستقرار نتيجة لاستقرار سعر الدولار الأمريكي بعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، واستقرار الاقتصاد العالمي بالرغم من استمرار اجتياح حائحة فيروس كورونا لجميع دول العالم، تعاملات مساء الأربعاء، ووسط ترقب شديد لإجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التحفيز المالي، وذلك وفقًا لوكالة «رويترز»، كما شدد صندوق النقد الدولي على أنّ توفير أكبر قدر من اللقاحات والعلاجات والدعم الإضافي.

وسجل سعر جرام الذهب أمس عيار 24 نحو 59.29 دولار، مقابل 59.44 دولار في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 51.88 دولار، مقابل 52.01 دولار عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 44.46 دولار، وسجل سعر عيار 14 نحو 34.58 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 29.64 دولار، كما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع ختام تعاملات الأربعاء، وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1843.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.90 دولار.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العام الماضي منذ بدايته في شهر يناير حيث بدأت جائحة فيروس كورونا تتخلل إلى دولة تلو الأخرى، حتى وصل في منتصف العام إلى أعلى نقطة له في التاريخ، حيث تخطى عيار 24 حاجز ال 1000 جنيها لأول مره، ولكنه سرعان ما عاود الرجوع إلى المعدلات الطبيعية التي كانت تسبق موجة ارتفاع الأسعار، ليظل التذبذب في الارتفاع والانخفاض حتى نهاية العام.