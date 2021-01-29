ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج مخدر الكبتاجون

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام «10 أشخاص (ثلاثة منهم يحملون جنسيات دول عربية)، ولاثنين منهم آخرين معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث جهزوا إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الاتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي» والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن «القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية» تم استهداف عناصر التشكيل العصابي والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعا، وقد أسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط ما يلي:-

25000 خمسة وعشرون ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام.

72 قرصا لعقاقير «ترامادول – تامول – ترمال».

كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جراما.

كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.

الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

مبالغ مالية – طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات – 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بها.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «10,000,00 – عشرة ملايين جنيه». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.