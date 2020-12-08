ضبط 42 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون مع شقيقين بمطروح: قيمتها 1.4 مليون

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط شقيقين من العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح، لقيامهما بالإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وخاصةً عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تمّ استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة مطروح، وعثر بحوزتهما على (42000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما لعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.