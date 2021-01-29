الهجان يعلن بدء تطوير شارع أحمد عرابي في شبرا بتكلفة 60 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق مشروع تطوير شارع أحمد عرابي، بشبرا بتكلفه 60 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق التام في الأعمال المطلوبة لتطوير شارع ومحور أحمد عرابي، والتأكد من انتهاء نقل جميع المرافق وعمل محاضر انضمامية بين جميع شركات المرافق سواء كهرباء أو غاز او تليفونات أو مياه او صرف صحي او شبكات التحول الرقمي، حتى لا يتم إجراء أي أعمال حفر مرة أخرى، بعد انتهاء أعمال التطوير وفتح المحاور والرصف.

كما كلف المحافظ بعمل أماكن انتظار للطريق في المناطق التي تسمح بذلك، مؤكدا أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل وربطه مع طريق شبرا بنها الحر، كما سيتم تغطية الترعة البولاقية التي تقع في بداية الطريق بموازاة الطريق الدائري وسيتم استغلال جزء منها في توسعة الطريق.

وأوضح الهجان أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة «محور روض الفرج» حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالًا، بطول 3 كم ٢ تقريبا، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستبدأ من منطقة أم بيومي حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم٢، وتكلفة 60 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال تنفيذ جزيرة وسطي وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، إضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى وزراعة النخيل بها لتحقيق لمسة جمالية على الشارع المحوري.

ووجه «الهجان» الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيداً بما قامت به الهيئة من البدء الفوري فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيداً لبدء الأعمال.