محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق شبرا

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ووجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات وإزالة باقي الإشغالات بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا.

كما تفقد طريق الحرم الآمن لطريق شركات البترول بديلا لطريق ترعة الزنائيري، حيث وجه الهجان بتكثيف الأعمال وسرعه الانتهاء من عملية الرصف وتفعيل الطريق بشكل آمن

ثم توجه المحافظ لتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمه لمتابعة لجنة التصالح على المباني المخالفة ومتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان ، والعمل على حلها ، كما وجه بسرعة إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين طالما ثبتت جديتها وانطباق شروط التصالح عليها.

ثم توجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ،حيث شن الهجان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك لإعادة الانضباط، وذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا ومسئولي قسم الإشغالات والموافق بحي غرب شبراحيث تم تحرير أكثر من 40 محضرا شمل (20محاضر إشغال - 10 إزالة فوريه -10فرش مؤقت).

كما أصدر الهجان تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مروري، مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.