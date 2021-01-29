بعد جلد رجلين في إندونيسيا.. ما حكم من ينادي بالشذوذ؟

شهدت دولة إندونيسيا جلد رجلين أمام حشد في العاصمة باندا آتشيه، بسبب ممارستهم الشذوذ، حيث طبقت سلطات إقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ عقوبة الجلد بحق رجلين مثليين بعد إدانتهما بممارسة الجنس، حيث تلقى كل منهما 77 جلدة على يد ضابط ملثم، كما جُلد أربعة آخرون بتهمة ارتكاب جرائم قمار وشرب الكحول ومقابلة أفراد من الجنس الآخر

الإفتاء: حرام وهو من الكبائر

في سياق متصل، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي، حيث أجاب على السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حيث أكد أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرام وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهو من الكبائر، وأن من حكم الشريعة الغراء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيء يوصل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق.

أضافت الدار: نهى الإسلام عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء، والنساء أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خلقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادا جازما أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يدمر الاجتماع البشري، ويؤذن بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويمثل فسادا كبيرا في الأرض يجب مقاومته ونصح القائمين عليه وبيان سيئ آثاره.إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، وينكر الزنا، ويرفض كل علاقة جنسية لا تقوم على نكاح صحيح.

عقوبة الشذوذ

وحول العقوبة التي حددها الإسلام لجريمة الشذوذ؛ جائت الآراء الشرعية ما بين قتل الفاعل والمفعول به في علاقة الشذوذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جريمة اللواط: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، رواه الترمذي وأبو داود ومحمد بن ماجة، بينما اعتبر آخرون، أن قتل المثليين لا يجوز في ذلك العصر، خاصة وأن الفتاوى تتغير بطبيعة الزمان والمكان، وأيدت هذا الرأي الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حيث أكدت أن هناك البعض مرضى بالشذوذ الجنسي، وفي هذه الحالة يجب معالجتهم بواسطة الأطباء.