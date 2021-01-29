إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرورعلى المنشآت الغذائية، بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها 8 منشآت بمركز أولاد صقر، و3 بمركز بلبيس، و3 بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية.

وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن، 245 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها 650 كجم بالقنايات، و220 كجم بالصالحية الجديدة، و155 كجم بالحسينية، و100 كجم بأولاد صقر، و90 كجم بمشتول السوق.

ضبط 30 كجم بـ بلبيس

كما تم ضبط 30 كجم ببلبيس، وسحب 196 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 68 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.