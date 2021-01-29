مستشار الرئيس: لا توجد فئة محددة مستثناة من الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي يعلن عنها من قبل وزارة الصحة تعتبر عملية تراكمية، تشمل من هم داخل المستشفيات، أو الذين رصدوا عن طريق وزارة الصحة أو المؤسسات الطبية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك عدد آخر تعالج خارج إطار هذه المؤسسات، و«العدد الكلي المرصود للوفيات يشمل من عولج في الوزارة الصحة أو لم لم يعالج».

وأضاف «تاج الدين» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن عدد الوفيات يعكس الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحالات داخل المستشفيات أو خارجها، مؤكدا أن الأرقام دائما ما تعبر عن نتائج إحصائية: «لما نقول مثلا إن أكثر الناس المصابة بحالات شديدة هي كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة كل دي عملية إحصائية وليس معناها أن أقل من هذا لا يصاب بأعراض شديدة، أو يحتاج لجهاز تنفس صناعي، كل الأعمار معرضة للإصابة».

وتابع مستشار الرئيس: «معروف كويس أوي عندنا وبرا إن الإصابة في الأطفال أو في الشباب أقل بكثير، لكن كلمة أقل لا تعني عدم وجود هذه الإصابات، أو عدم وجود حالات شديدة لهذه الفئات العمرية، وبالتالي هي ليست قاعدة ثابتة، ولكنها إحصائيات طبية».