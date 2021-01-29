«تاج الدين»: الإحصائيات اليومية عن مصابي كورونا لا تعكس العدد الكلي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإحصائيات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة حول كورونا لا تعكس العدد الكلي ولكن تعكس «الجو العام» أو المظاهر أو الأعداد العامة بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الإصابات شهدت ارتفاع مع بداية يناير ونهاية ديسمبر الماضي، ثم بدأ العدد في التناقص ووصل حاليا لـ 500 حالة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه بالرغم من أن العدد الذي يسجل في وزارة الصحة هو ليس كل العدد، ولكن العدد الموجود خارج إطار ما سجل في الوزارة والتي يتابعونها أيضًا، هناك تناقص في أعداد الحالات في هذا المنحنى.

وأشار، إلى أنه عندما ارتفعت عدد الحالات الدولة اتخذت إجراءات صارمة عن طريق مجلس الوزراء وحدث نوع من التشديد في الوقاية وتقليل عدد التجمعات، كما أن التعليم أصبح إلكترونيا، ما أدى لتقليل الحركة العامة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتقليل من انتشار المرض، وهذا ساهم في انخفاض أعداد المصابين بشكل كبير.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن التحورات في الفيروسات بصفة عامة ليست بالشيء الجديد سواء كورونا أو غيرها، ضاربا مثالا بالإنفلونزا الموسمية، حيث يوجد كل عام تطعيمات ضدها وتتغير كل عام، نظرا لتغيرات السلالات أو الأنواع للفيروس الأصلي كل عام أو عامين، موضحَا أن السلالة الاصلية لكورونا مازالت موجودة، ولكن هناك توقعات بحدوث تغيرات أو تحورات له في العالم أجمع.