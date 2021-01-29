المالية تصرف أدوية لعلاج المرضى مجانا بالمستشفيات الجامعية «مستند»

وافق محمد معيط، وزير المالية، على صرف الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات الجامعية الممولة من خزانة الدولة إلى المستشفيات الجامعية التي تضم وحدات ذات طابع خاص لعلاج المرضى مجانا، وحصلت «الوطن» على مستند صادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، تضمن موافقة وزير المالية على صرف الأدوية والمستلزمات مجانا للمرضى، على أن يتم تسوية الصرف مخزنياً بموجب أوامر الصرف للوحدات ذات الطابع الخاص مع بيان المستخدم منها نهاية السنة المالية ومراعاة إجراءات الرقابة المخزنية للمستشفيات المتلقية لها.

وشدد خطاب «المالية» على المراقبين الماليين ومديري المديريات المالية وأجهزة التفتيش المالي بالوزارة التأكد من وضع موافقة الوزير محمد معيط موضع التنفيذ السليم.

وبررت وزارة المالية، القرار بالظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وصعوبة السيطرة على الوباء، وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهته لعبور تلك الأزمة، ولتعظيم الاستفادة من المستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص والتنسيق فيما بينهم لاسيما أنه تم شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وإيداعها بتمويل من الخزانة في مخازن المستشفيات الجامعية.

وتعتبر المستشفيات الجامعية ذات طابع خاص، هي تلك التي تقدم خدماتها بأسعار اقتصادية لغير الطلاب، مثل المستشفى الفرنساوي لا يتلقى ميزانية من الدولة.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، تشمل الوحدات ذات الطابع الخاص مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، ويبلغ عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 107 مستشفيات بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها حوالى 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث.