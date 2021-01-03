صور.. المستشفيات الجامعية تستعد لعزل الأطفال المصابين بكورونا

أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، توفير أماكن لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمستشفيات المخصصة لعزل الأطفال المصابين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الوزارة قررت أن تكون وحدات العزل للأطفال في مختلف المستفيات الجامعية سواء كانت من خلال التوسع في أسرة الحجز أو الرعاية المركزة.

الوحدة تتكون من 18 سرير للأطفال وأمهاتهم

وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بوحدة العزل المخصصة للأطفال المصابين بفيروس كورونا، والتي تم إنشائها بالدور الخامس بمستشفى الباطنة، وذلك للأطفال الذي يثبت اصابتهم من خلال الكشف بمستفيات لأبو الريش الياباني والمنيرة.

وأشار إلى أن الوحدة تتكون من 18 سرير حجز للأطفال، ومجهزة بالأكسجين ومضخات المحاليل وأجهزة المونيتور وجميع المستلزمات الطبية والأدوية.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة كان لها السبق في المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية في تخصيص أول مستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنها تحتوي على ما يقرب من 18 سرير حجز ورعاية للأطفال، ونسبة الحجز بهم بسيطة.

وأوضح أن الوحدة تم تصميمها بطابع ونظام معين يناسب الأطفال الصغار وديكور، وبيئة معينة، فضلاً عن البروتوكول العلاجي المخصص لهم بخلاف الكبار، مشيراً إلى أنه يجرى الآن التوسع في الأماكن المخصص للكبار.

و تجري المستشفيات الجامعية علي قدو وساق الاستعداد على أكمل وجه وذلك للتعامل مع أزمة كورونا، حيث أكد مصدر مسئول أن هناك توجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير الإمكانيات لمجابهة أي طوارئ أو زيادات في اعداد المصابين بكورونا.