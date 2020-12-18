النيابة تعاين حريق مصنع شبرا الخيمة: الخسائر المبدئية 1.5 مليون جنيه

عاينت النيابة العامة بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، موقع حريق جراج مصنع كرتون بهتيم بشبرا الخيمة؛ إذ تبين احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر، دون خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة والتحقيات أن الحريق جرت السيطرة عليها دون خسائر بشرية، واحترق بالكامل بخسائر مبدئية، وصلت مليونا ونصف المليون جنيه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق، وتحديد أسبابه.

وقال بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه جري تشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص المصنع، واستيفاء إجراءات الأمن الصناعي والحريق من عدمه، ومعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته.

كانت أجهزة أمن القليوبية والحماية المدنية بالمحافظة، قد نجحت فجر اليوم، في السيطرة علي حريق هائل نشب داخل جراج مصنع كرتون ببهتيم، بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي «الرافعى سابقا»، ودفع بـ6 سيارات إطفاء وحماية مدنية، وسيطر على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعل الجنائي لفحص الحريق، وسؤال أصحاب المصنع، وتحديد الخسائر.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون ببهتيم، بجوار مدرسة الشهيد أسامه حسب النبي «الرافعي سابقا»، والحريق كان بمساحة 200 متر.

من جهته، شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة مراجعة المصانع كافة، داخل الكتل السكنية، من خلال لجان الأمن الصناعي، والتراخيص بالأحياء ومجالس المدن، حفاظا علي الأرواح، والتأكد من استيفاء إجراءات الحماية من الحرائق، والتأكد من وجود ملفات التراخيص.