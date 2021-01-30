السياحة الثقافية: 5500 سائح أجنبي زاروا الأقصر من الغردقة خلال يناير

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية منذ بداية الشهر الجارى وحتى الآن بلغت نحو 5500 سائح.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات ساهمت فى إنعاش الحركة بالمزارات الأثرية والثقافية بالأقصر، موضحا أن هؤلاء السياح ساهموا فى زيادة مبيعات البازارات والمحال السياحية بالمحافظة.

تأثيرات كورونا مستمرة

وأشار «عثمان» إلى أنه لا توجد حاليا إي مؤشرات لتسيير رحلات من دول أوروبا إلى الأقصر خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك بسبب التداعيات السلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا على العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر، لافتا إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تقوم حاليا بمخاطبة وكالات السياحة بتلك الدول وإخبارهم بانخفاض معدلات الإصابة بكورونا بمصر، وارتفاع نسب الشفاء من الفيروس، علاوة على التأكيد بأن الأقصر وأسوان نسبة الإصابة بالفيروس بين مواطنيهما تكاد لاتذكر، مشددا على أن بدء تلقى المصريين للتطعيمات بالأمصال المضادة لكورونا سيكون له تأثير إيجابى فى قرب عودة الرحلات إلى المدن السياحية بالصعيد.

الرحلات النيلية

وأكد «عثمان»، أن السياحة الداخلية ساهمت بشكل كبير فى إحداث انتعاشة ببعض القطاعات كقطاع الفنادق العائمة والبالون الطائر التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليهما، لافتا إلى أن أكثر من 90% من السياح المصريين المتواجدين بالأقصر حاليا زاروها من خلال الرحلات النيلية «نايل كروز»، عبر الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن الفنادق الثابتة لازال الإقبال عليها من المصريين ضعيفا إلى الآن.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مبادرة «شتى فى مصر»، التى دشنتها وزارتا السياحة والأثار والطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية، لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام الدراسى لم تحقق النتائج المرجوة منها حتى الآن، رغم أن المبادرة ستنتهى يوم 28 فبرايرالمقبل، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب أهمها وجود تخوفات لدى غالبية المواطنين حاليا من السفر نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتأخرالدعاية للمبادرة وهو ما أدى لعدم استجابة أعداد كبيرة للسفر خلالها.