بـ«جلابية بلدي».. رئيس «كهرباء القناة» يتفقد ورش التصنيع بالشركة  

تفقد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، ورش التصنيع التابعة للشركة، وذلك بـ«الجلابية البلدي».

والتقى السيد محمد عامر، مدير إدارة الورش، لمتابعة أعمال تصنيع الموزعات والأكشاك وصناديق التوزيع وأعمدة الجهد المنخفض والمتوسط.

وبحسب مصادر في الشركة، فإن عمليات التصنيع الداخلية وفرت على الشركة ملايين الجنيهات، مع توفير المهمات لجميع القطاعات بالشركة في أي وقت ومكان، ما ساعد في تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات التي تقوم بها الشركة.

وتفقد السيد ورشة إصلاح المحولات وورشة تصنيع المنتجات الخشبية والأثاث، التي تقوم بتوفير جميع أنواع المكاتب والكراسي والمهمات الخشبية للشركة.

وطالب رئيس الشركة خلال تفقده، بضرورة الاهتمام بالمعدات وعمل الصيانات اللازمة لها لاستمرار عملها بحالة جيدة، فيما تفقد الإدارة العامة لوسائل النقل بديوان عام الشركة.

وقال المهندس على خلاف، نائب رئيس شركة كهرباء القناة، إن زيارة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، تأتِ في إطار اهتمامه بتنمية موارد الشركة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف، أنه منذ عدة سنوات وهو يولي عملية الاعتماد علي التصنيع أهمية كبرى والعمل علي تطويرة وتبنيه تطوير الورش الرئيسية بالشركة لتصبح أحد القلاع الصناعية.

وتنفذ شركة القناة لتوزيع الكهرباء برنامج لدعم شبكات محافظات جنوب وشمال سيناء والقناة والشرقية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين باقامة عدد من المشروعات والتحكمات والموزعات باستثمارات خلال العام الحالى تبلغ مليارا و800 مليون جنيه.

وتعمل الشركة في مشروع ضخم بالمنطقة يستهدف إنشاء وإقامة 4 تحكمات في شرم الشيخ والغردقة والإسماعلية والعاشر من رمضان، لسرعة التحكم في إدارة الشبكة والحد من الأعطال واستقرار التيار.

كما تعمل الشركة على تنفيذ برامج الإحلال والتجديد للشبكات بعد الانتهاء من إقامة شبكة متكاملة بسيناء تغطي أكثر من 98% من مواطنيها باحتياجاتهم من الكهرباء والشبكة بها قدرات يمكنها تلبية أي احتياجات للتنمية فورا.