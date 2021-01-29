إصابة 6 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، إصابة 6 أشخاص، في حادثين منفصلين، فصلت بينهما ساعات قليلة، وجرى تحرير محضرين والعرض على النيابة.

وأصيب 3 أشخاص في سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إثر انقلاب «سيارة سوزوكي»، كانوا يستقلونها على طريق محرم بسيدي سالم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب سيارة «سوزوكي»، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، وحررت نقطة شرطة المستشفى محضرا بالواقعة.

ووفق غرفة عمليات المحافظة فإن المصابين هم «منصور .ا.م»، 37 عاما، مصاب بكسر بعظمة الفخذ الأيسر، و«شريف.س.ع»، 38 عاما، مصاب بكسر بعظمة الترقوه اليسري، و«السيد.ف.ا»، 37 عاما، مصاب بكسر بلوح عنق عظمة الكتف الايسر ، وجرى تقديم الإسعافت الأولية بالمستشفى، كما جرى تحويلهم الحالات لمستشفي كفرالشيخ العام.

حادث انقلاب «توك توك»

كما أصيب 3 أشخاص في انقلاب مركبة «توك توك»، كانوا يستقلونها في أحد شوارع مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب «توك توك» بالقرب من مدينة الحامول، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم المستشفى المركزي، وحررت نقطة شرطة المستشفى محضراً بالواقعة.

ووفق غرفة عمليات المحافظة، فإن المصابين هم «محمود أ. م.»، 15 سنة، مصاب بجرح قطعي في اليد اليسرى، و«ضياء ع. ع.»، 17 سنة، مصاب بجرح بسيط في اليد اليمنى، و«عماد ح. ص.»، مصاب بجرح في الساق، وجرى تقديم الإسعافت الأولية لهم وخرجوا جميعاً من المستشفى.