تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بكأس العالم للأندية

خلال الساعات القليلة الماضية زادت حركة البحث عبر موقع البحث العالمي «جوجل» عن تردد قناة bein sports بعد إعلانها نقل مباراة الأهلى والدحيل في المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم للأندية، والتي تبدأ خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال الرياصة، موعد مباراة الأهلي والدحيل ضمن مباريات كأس العالم للأندية، وتردد قناة بي ان سبورت المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والدحيل

أسفر إجراء قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة عربية بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والدحيل بطل الدوري القطري، وبالتحديد في يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد المدينة التعليمية بالريان، وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة، ومحبي برامج التحليل الكروي، متابعة القناة من خلال الترددات الآتية..

القمر الصناعي نايل سات:

التردد 12765.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات:

التردد «ميجا هرتز» 11547.

معدّل استقطاب الموجة عمودي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي يوتلساب

القمر الصناعي يوتلسات:

التردد «ميجا هرتز» 11013.

معدّل استقطاب الموجة أفقي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK

وتنفرد قنوات بين سبورتس بنقل مباريات الدوريات العالمية الكبرى مثل «الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي»، إضافة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، اليوروبا ليج، وبطولة أفريقيا، ودوري أبطال آسيا بشكل حصري، ما يجعلها قبلة عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي.