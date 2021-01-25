التنمية المحلية: نستهدف تنمية حياة 55 مليون شخص في 3 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تستهدف تنمية شاملة لـ 25 مركزا في 1500 قرية لخدمة 55 مليون شخص، ستتم التنمية على 3 مراحل وستكون المراحل خلال 3 سنوات وستعمل الحكومة على صيانة الأصول الاستثمارية ومتابعة المشاريع بعد الانتهاء منها.

أغلب القرى المستفيدة من التنمية ستكون في الصعيد

وأضاف «قاسم» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «ten» أن التنمية تستهدف الأسر التي تضم سيدات معيلة وكذلك الأسرة المحرومة من شبكات صرف صحي والقرى التي تضم صيادين يقدمون هجرة غير شرعية وأغلب القرى المستفيدة ستكون في الصعيد بإجمالي 3 مليارات جنيه.

3 محاور لتنمية الريف المصري وسط تعاون من جهات مختلفة

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «تطبق المباردة عدة جهات بشكل تكاملي، «وزارة الإسكان والتضامن والهيئة الهندسية ووزارة الشباب والرياضة والمالية ومؤسسات المجتمع المدني مثل صناع الخير ومبادرة حياة كريمة»، وتقوم خطة التنمية التي ستنفذها الدولة على 3 محاور، الأول تشرف عليه وزارة التنمية المحلية ويختص بمتابعة المرافق والبينة التحتية وتحسين الصرف الصحي ومياه الشرب وتوصيل غاز طبيعي للمنازل وإضافة أبنية تعليمية ومستشفيات حديثة وتطوير الطرق لنقل السلع والخدمات لللمواطنين بشكل أسهل، والمحور الثاني هو إحداث تنمية اقتصادية من خلال إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وخلق تنمية زراعية وسمكية، والثالث هو توفير سكن كريم للمواطنين».

كلمة السيسي اليوم عن الريف المصري

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة أن الدولة المصرية تستهدف تنمية الريف المصري في مشروع خلال 3 سنوات لخدمة 55 مليون شخص يمثلون 58 % من المواطنين في مصر والتي يزيد عدد سكانها على 100 مليون شخص.