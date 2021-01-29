الصديق الخائن.. قتل صديقه بالرصاص بعد علاقة محرمة مع زوجته

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل تاجر في مدينة المنصورة بالدقهلية عقب العثورعلي جثته مصابه بطلق ناري بجوار جامعة السلاب بمدينة المنصورة.

حيث تبين أن زوجته الثانية وعشيقها وراء إرتكاب الجريمة للتخلص من المجني عليه والحصول علي أمواله والزواج فيما بعد عقب علاقة غير شرعية بينهما إمتدت لأكثر من عام في فراش الزوجية عقب نجاح المتهم في توطيد علاقة صداقة مع زوجها المجني عليه واعتياده زيارتهما في المنزل والتدخل لحل مشاكلهما الزوجية المتكررة فيما بينهما بسبب الزوجة الأولى للمجني عليه.

بداية الجريمة

وجاء بالتحريات أن المجني عليه، يدعي محمد . أ ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويمتلك محل بيع دواجن في منطقة المجزر بالمنصورة بأنه تعرف علي المتهم بقتله ويدعي سامح . أ ويبلغ من العمر 32 عاما والذي يعمل سائق تاكسي، وجاء تعارفهما عن طريق زوجته وتدعى أمل. أ وتبلغ من العمر 22 عامًا، ربه منزل وهي الزوجه الثانية للمجني عليه والتي كانت قد تعرفت علي المتهم عن طريق الصدفة، حينما إستقلت معه التاكسي لأول مره عن طريق الصدفة منذ أكثر من عام وخلال توصيلها نشأت بينهما علاقة استلطاف والتي سرعان ما أصبحت علاقة محرمة.

لتقوم المتهمة بعد ذلك بتقديم عشيقها لزوجها علي أنه سائق شهم أنقذها من محاولة إختطافها واغتصابها، لتنشأ بين المتهم والمجني عليه علاقة صداقة والتي توطدت بمرور الأيام.

جلسات «كيف» في عش الزوجية

وبحسب التحريات فانه عقب توطد العلاقة بين المجني عليه والمتهم أصبح المتهم معتاد التردد علي منزل المجني عليه «منزل الزوجية»، لتعاطي الحشيش والسهر حتي ساعات متأخرة داخل المنزل، لتتطور العلاقة بشكل أكبر لدرجة أن المتهم كان يتردد علي منزل المجني عليه في غيابه بعلمه، وكان المجني عليه يستدعيه كثيرًا لحل الخلافات الزوجيه بينه وبين زوجته والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا بحدوث لقاءات جنسية بين المتهم وزوجه القتيل.

اتفاق علي القتل

وعقب تعدد اللقاءات الجنسية بين المتهم وزوجه القتيل طلبت منه الزوجه التخلص من المجني عليه، لكن بعد أن يستولي على أمواله حتي لا ترث زوجته الاولي وأبناءة منها شيئًا، وبالفعل ينجح المتهم في اقناع الزوج القتيل ببيع ممتلكاته لشراء تاكسي جديد وعمل صيانه للتاكسي القديم، ثم يتصل به لمقابلته لتسليمه أرباحه.

وكشفت التحريات أن القاتل إستأجر طبنجة واستقل سيارته وتوجه للمجني عليه في مكان العثور على جثته مقتولًا، وأطلق عليه الرصاص ثم استولى علي هاتفه وفر هاربًا.