كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع حالات شفاء موريتانيا إلى 15596 حالة

استمر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في تفشيه حول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهوره في وسط الصين، في أواخر 2019، 102414337 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 2209934، بينما بلغت حالات الشفاء منه 74113672 حالة.

وانتشر فيروس كورونا سريعا في شمالي أفريقيا، وتحديدا في دول المغرب العربي. وهي المنطقة الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وتشمل 5 دول: «موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا».

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 36 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 15596 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأوضحت الصحة الموريتانية، في بيان صحفي يومي، أنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 16576 حالة.

وأكدت الوزارة الموريتانية، أن إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 421 وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المغرب إلى 469990 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 851 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 469990 حالة.

وأوضحت الوزارة المغربية، انه تم تسجيل 22 حالة وفاة لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8246 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت الصحة المغربية، إلى تسجيل 790 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 447866 حالة.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا الدكتور جمال فورار، أمس الجمعة، تسجيل 277 حالة إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 106887حالة إصابة.

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الجزائر إلى 2884 حالة

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 2884 حالة وفاة.

وأضاف المتحدث الجزائري، انه تم تسجيل 211 حالة تعاف من الفيروس، لتصل حصيلة حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 72956حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الاوسط».

وفي سياق متصل، وصلت إلى الجزائر، أمس الجمعة، الشحنة الأولى من لقاح «سبوتني» الروسي الخاص بالتطعيم ضد كورونا.

ومن المقرر انطلاق عملية التطعيم في الجزائر، اليوم، بمستشفى البليدة، على أن تكون الأولوية لموظفي قطاع الصحة و كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لتشمل بقية القطاعات اعتبارا من غد الأحد.

أقرت اليوم الجمعة عضوة اللحنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل بأن تونس بلغت الدرجة الرابعة لانتشار الفيروس.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى6599 حالة.

وأضافت الوزارة التونسية، في بيان، أنه تم تسجيل 1679 إصابة جديدة لتصل حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى 206030 حالة.

وأشارت الصحة التونسية، إلى تسجيل 2019 حالة شفاء من كورونا.

وأكدت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تونس جليلة بن خليل أن بلوغ حماية مجتمعية ضد الفيروس يتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر بداية من انطلاق عملية التطعيم.

وقالت بن خليل في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» التونسية، إن وزارة الصحة تخطط لتطعيم 120 ألف شخص في اليوم فور انطلاق الحملة.

بدوره، أوضح مدير معهد «باستور»، عضو اللجنة العلمية لمواجهة الفيروس، الهاشمي الوزير، أمس الجمعة، أن الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كورونا، وعددها 50 ألف جرعة ستصل البلاد خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مليوني جرعة من لقاح «فايزر» الأمريكي ستصل تونس خلال مارس المقبل، وستكون على دفعات أي ما يعادل حوالي 300 ألف جرعة أسبوعيا.