مخدرات للتصدير.. تفاصيل ضبط عصابة دولية لتصنيع الكبتاجون بالإسماعيلية

فى منطقة صحراوية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يبدو المكان هادئا، وسط المزارع المنتشرة على امتداد البصر، لا شئ يثير الارتياب، عدا أصوات ماكينات تنبعث من داخل أحدى المزارع، وهو ما برره صاحب المزرعة بأنه صوت ماكينات خلط الأعلاف، لكن تبريره لما يكن سوى ستارا لواحد من أكبر التشكيلات الدولية لصناعة وترويج مخدر الكبتاجون، ذي التأثير التخديرى الفائق، فوسط الهدوء الذى يعم المكان كان النشاط الإجرامى يدور داخل المزرعة على قدم وساق، فى إنتاج كميات الكبتاجون، وترويج جزء منها داخل البلاد والجزء الآخر يتم تهريبه وتصديره إلى عدة دول.

إشارات ضوئية تثير الشبهات

ظلت الشبهات بعيدة عن المكان والمترددين عليه حتى لاحظ أحد ملاك المزارع المجاورة نشاطا وحركة غريبة، حيث تصل سيارات ملاكى عديدة إلى المزرعة ليلا، ولا تدخل المزرعة إلا بإشارات ضوئية يبدو أنه متفق عليها، فقام بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التى بدأت فى إجراء تحريات مكثفة حول المزرعة، حيث تبين أن المزرعة يتم استخدامها فى أنشطة مشبوهة.

3 أجانب بين المتهمين

كشفت التحريات أن المزرعة مملوكة لشخصين من محافظة الإسماعيلية، وتبين أنهما مسجلين خطر ولهما نشاط سابق فى الاتجار بالمخدرات وتحديدا العقاقير المخدرة، كما تبين أن من المقيمين فى المزرعة بشكل دائم، 8 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول العربية، فتم زرع مصادر سرية حول المزرعة وتبين بالفعل أن المتهمين يديرون نشاطا سريا فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وخاصةً عقار الكبتاجون حيث تبين قيامهم بتجهيز المزرعة بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.

مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

تم إعداد خطة لمداهمة المزرعة بمشاركة قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، و3 مديريات أمن هى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية، حيث تم استهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة فجرا، وأمكن ضبطهم جميعاً.

وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين عن ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جراما، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة والماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف بالإضافة إلى 5 سيارات 13 هاتف محمول، و3 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بها وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه.