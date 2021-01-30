وزيرة الثقافة تنعى الفنان والمخرج المسرحي فهمي الخولي

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان والمخرج الكبير فهمى الخولى، الذى غيبه الموت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إثر أزمة صحية.

وقالت الوزيرة إن الراحل مثل علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري، وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية، مضيفة أن أعماله نجحت فى تأصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن فهمى الخولى حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية، وحصل على منحه علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي.

قام بإخراج 103 عروض لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التليفزيون المصري، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل، كما عمل مخرجا مسرحيا في أكثر من دولة عربية، وحظيت أعماله بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية، وتم تكريمه في أكثر من دولة عربية منها الكويت وسوريا والعراق والجزائر وقطر واليمن.

نال الفنان الراحل جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010 ، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، كما حصل على مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، وشهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988 إلى جانب عدد من شهادات التقدير من المهرجانات المصرية والعربية.