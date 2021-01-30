الصحة العالمية: 3 مشكلات رئيسية في حال عدم تشارك لقاحات كورونا

دعا المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الجمعة، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح «جيبريسوس»، خلال مؤتمر صحفي نصف أسبوعي، أنه إذا تم الاحتفاظ باللقاحات ولم يتم تشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية وهي: تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والسماح بتواصل استعار الفيروس، وإبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير.

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى أنه تعين على بعض الدول الفقيرة الانتظار 10 سنوات لتحصل على الأدوية الضرورية لمكافحة «الإيدز».

وجدد «جيبريسوس»، التحذير من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات، موضحا أنه لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء الفيروس في أنحاء العالم.

وتابع المدير العام للمنظمة قائلا، إن اللقاحات تقدم فرصة ثانية للتحكم بالوباء لا يجب على العالم أن يبددها.

من جانه، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الأمين العام تم تطعيمه ضد كورونا بلقاح شركة «موديرنا» الأمريكية، أمس الأول الخميس، في عيادة بمدينة «نيويورك».

شركة «جونسون»: اللقاح كان فعالًا بنسبة 72% في الحماية من كورونا.. وإطلاق لقاح «سبوتنيك لايت» في فبراير المقبل

من جانبها ذكرت شركة «جونسون آند جونسون»، أمس الجمعة، أن لقاحها من جرعة واحدة، كان فعالًا بنسبة 72% في الحماية من كورونا في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه مع ذلك كان أقل فعالية في مناطق أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما أعلنت شركة «نوفافاكس» الأمريكية، أن التجارب السريرية للقاحها التجريبي المضاد لكورونا أثبتت فعاليته بنسبة 89% في الوقاية من الفيروس.

وأعلن منتجو لقاح «سبوتنيك V» الروسي، عن قرب تطوير نسخة جديدة أحادية الجرعة من هذا العقار.

وأكد حساب «سبوتنيك V» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن النسخة الجديدة من اللقاح «سبوتنيك لايت» سترى النور في فبراير المقبل.

«وكالة الأدوية الأوروبية» توصي المفوضية الأوروبية باعتماد لقاح «أسترا زينيكا»

بدورها، أصبحت المجر، أمس الجمعة، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح «سينوفارم»، فيما أكدت «وكالة الأدوية الأوروبية»، أنه لا علاقة بين لقاح «فايزر» الأمريكي، وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه.

وأوصت «وكالة الأدوية الأوروبية»، المفوضية الأوروبية باعتماد لقاح «أسترا زينيكا» البريطانية-السويدية، بالتعاون مع «جامعة أكسفورد».

الكويت: ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «أكسفورد» المضاد لكورونا

وأعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله منجد البدر، إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «أكسفورد» المضاد لكورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع «سيروم» للأمصال في الهند، بترخيص من شركة «أسترازنيكا».

وزار فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ كورونا، أمس الجمعة، مستشفى في مدينة ووهان الصينية كان من أوائل المستشفيات التي عالجت مرضى في الأيام الأولى من تفشي الفيروس.

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها لخطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا، باعتبارها من بين الخطط الأكبر في البلدان العربية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن عدد جرعات اللقاح ضد كورونا، التي تم تقديمها منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح، تجاوز 3 ملايين جرعة.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن وزارة الدفاع «البنتاجون» قررت تطعيم سجناء جوانتنامو في كوبا بلقاحات كورونا ربما الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الجمعة، إن ظهور أنواع جديدة من كورونا نتيجة الطفرات، يجب أن يكون جرس إنذار للولايات المتحدة، موضحا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الطفرات المختلفة لها عواقب إكلينيكية يجب معالجتها.

وفي روسيا، أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن أكثر من نصف سكان العاصمة الروسية، أصيبوا بكورونا، وأن المناعة المكتسبة تستمر لفترة طويلة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 477 حالة وفاة و13 ألفا و574 إصابة بكورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.