الصحة: تطعيم 1315 فردا من الأطقم الطبية بلقاح كورونا وتسجيل 3450 آخرين

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه كان هناك تخوف في بداية الحصول على اللقاح، وهو ما أدى لعزوف بعض أفراد الأطقم الطبية عن تناول اللقاح نظرًا لأن الأمر جديد على الجميع، لافتًا إلى أنه خلال الأيام الماضية، تم تطعيم 1315 فردا من الأطقم الطبية في 22 مستشفى من مستشفيات العزل والحميات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن 3450 فردا من الأطقم الطبية قاموا بالتسجيل في الموقع المخصص للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن هناك نوعا من رسائل الطمأنينة التي تم توجيهها لأفراد الأطقم الطبية، وبالفعل حصلوا على الجرعات الأولى، مشددًا على أن المستشفيات حصلت على الجرعات الثانية لتسليمها لمن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى.

وأوضح «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه خلال اليومين القادمين، ستصل لمصر دفعة جديدة من اللقاح الصيني «سينوفارم»، كما ستصل أول شحنة من لقاح «أسترازنيكا» والتي كان من المفترض أن تصل أول أمس الخميس، مشددًا على أن الجهات المسئولة اتفقت على شحنة من لقاح «أسترازنيكا» من المفترض أن تكون موجودة أول الأسبوع الجاري.

وشدد على وجود توريدات متتالية من الأمصال خلال الربع الأول من عام 2021 وأن هناك دفعة من اللقاح الصيني ستصل خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه جاري الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات «سينوفاك»، وهو لقاح صيني آخر، بجانب اللقاح الروسي، وأن مصر أجرت اتفاقاتها مع الاتحاد الدولي للقاحات على الحصول على اللقاحات اللازمة.