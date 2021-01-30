درجات الحرارة المتوقعة ليلا على مدن ومحافظات مصر.. تصل لـ 2 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس نهاراً معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال سيناء، فيما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيكون شديد البرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، بالإضافة إلى وجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما نوهت الهيئة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متفرقة، يصاحبها نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق.

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة وأقل المدن درجات الحرارة، حركة الرياح وسرعتها، نسب الرطوبة، وفقًا لتوقعاتخبرائها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد درجات الحرارة المتوقعة ليلا على مدن ومحافظات مصر، وأقل المدن درجات الحرارة، وفقًالبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة السبت 30 يناير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

كاترين

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 02.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 04.

نخل

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

قنا

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

أسوان

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة قد حذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحرارة على معظم الأنحاء خلال أمس الجمعة واليوم السبت، على أن تعاود الزيادة مرة أخرى ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.