إلهام شاهين: هبقى في صف زوجة أمير دايما.. أنا مع أي ست على طول الخط

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها شعرت بسعادة غامرة في يوم حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، مشيرة إلى أنه كان يناديها عندما كان صغيرًا بـ"ماما ميمي"، ولهذا فإنها تشعر بأمومة حقيقية تجاهها، وكانت تتمنى أن يتزوج: "أنا حما خايبة جدًا، وعلى طول هبقى في صف زوجة ابني مش ابني، أنا مع أي ست على طول الخط".

حسيت إني عاوزة أطير من الفرحة يوم جوازهم

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "dmc": "كان يومًا مبهجًا في حياتي وشعرت بأنني أريد أن أطير بسبب ما كنت أشعر به يومها، أما زوجته فقد كانت جميلة للغاية واخترت معها فستان حفل الزفاف".

وتابعت: "كانت عروسة زي القمر وشيك وحلوة، وكانت ليلة لذيذة جدًا، وكنت عاوزة أعزم الدنيا كلها، لكن بسبب ظروف كورونا كان ممنوع يبقى في أكتر من 300 شخص والمفروض إننا هنعزم 150 شخص وهو اللي كان هيتخارهم، وده زعل مني ناس كتير".

وأردفت: "لسه مراته مشتكتليش منه خالص، ما شاء الله عليهم، بيحبوا بعض، والاتنين طيبين جدًا، أمير قلبه فُلة، وهي بنوتة جميلة أوي، وعائلتها زينا وشبهها أوي، ومبسوطة إن ربنا وفقه في بنت شبهنا وشبه عيلتنا".

وعلى جانب أخر قالت الإعلامية سناء منصور إن إلهام شاهين رفضت أن ينظم لها البرنامج حفل عيد ميلاد بسبب حزنها على وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، مشددة على أنها رفضت أيضًا استخدام مساحيق التجميل والإكسسوارات.