عبير وزوجها يتحديان الإعاقة بالرياضة والفن.. سباحة و تمثيل وحب

تغلبت على إعاقتها هي وزوجها، لم تستسلم لإصابتها يوما ما وقررت أن تتعلم وتعمل وتجد وتثبت ذاتها في مجال عملها، ومجال الرياضة الذي اقتحمته عبير وتفوقت فيه هي وزوجها.

قبل 6 سنوات، قررت عبير أن تثبت للجميع أن الإعاقة لم تكن يوما ما إعاقة جسد بل هي إعاقة بصيرة فحسب، وعن تلك الرحلة تروي عبير عماد 39 عام، مواليد محافظة القاهرة قصتها لـ«الوطن» قائلة: حقنة تطعيم فاسدة كانت سببا في إعاقتي، حينما كنت طفلة رضيعة تلقيت تطعيم شلل أطفال فاسد، وتلك الواقعة تكررت في هذا التوقيت، وعقب ذلك ذهبت لدكتور خاص إعطاني حقنة غلط تسببت في سخونية ترتب عليها شلل أطفال، ولم أعد قادرة على الوقوف على قدمي، وأنا في سن الـ 9 شهور، ورغم إجراء عمليات جراحية لكن باءت بالفشل، وكنت أركب أجهزة للمشي.

وأضافت عبير: العمليات الجراحية تسببت في مشاكل عضلات الحوض والقدمين والظهر، وعندما كنت في ثانية إعدادي أجريت آخر عملياتي الجراحية، وبت غير قادرة على الذهاب للمدرسة واستذكار دروسي، بعدما ظللت لفترة في منزلي بعد حصولي على دبلوم تجارة، ورفضت أسرتي إلتحاقي بالجامعة حفاظا على صحتي خشية أن أتعرض لحادث خاصة أنني لا يمكنني التحرك دون كرسي متحرك.

وتابعت عبير: قررت أن أستكمل دراستي الجامعية المفتوحة بجامعة عين شمس، حيث أدرس في كلية التجارة، مشيرة إلى محاولاتها السابقة العمل عقب حصولها على الدبلوم لكنها لم تجد فرصة سانحة فبدأت تعلم فنون الشغل اليدوي كالكورشية والخرز وتطريز الملابس "، وظللت أعمل في مشغل لمدة 15 سنة، وبعد ذلك في عام 2015 ، قررت النزول من المنزل بعد حصولي على كرسي متحرك كرسي من إحدى المؤسسات لتبدأ حياتي الجديدة منذ ذلك الحين.

وأضافت عبير قائلة: ظللت محبوسة في المنزل لـ 30 عام، لا أنزل من الشارع، حتى قررت النزول من المنزل لتعلم السباحة وأقطع مسافة من حلوان للدقي بالمترو كما قدمت على شغل في شركة خاصة والتحقت بالجامعة لكي أستكمل رحلة تعليمي حاليا، ثم تزوجت، وأنا في الفرقة الثانية من الجامعة و أنجبت طفلي مالك البالغ حاليا 3 سنوات والذي جاء ليسعد حياتنا ويدخل على قلوبنا الفرحة.

واستطردت عبير، زوجي يعيش نفس ظروفي كما أقوم وزوجي بالمشاركة في مسرحيات كوكب ثاني - مستخدمي الكراسي المتحركة، وعرضت بجامعة عين شمس، كما شاركنا في رقصات وتعلمنا ومارسنا الرياضة سويا نحن نكمل بعضنا البعض حيث شاركنا في ألعاب السباحة و القوس والسهم حيث حصدت لقب بطلة الجمهورية على مدار 5 سنوات سباحة أول وتاني والقوس والسهم أول وتالت.

واختتمت عبير قائلة للأسف مع أزمة فيروس كورونا عمل زوجي غير متوفر بشكل مستمر وهو ما يمثل أكبر عقبة له على الرغم من إجادته لغتين وحاصل على ليسانس حقوق حيث كان يعمل في إحدى الشركات و منذ بداية أزمة كورونا توقفت الشركة عن العمل، مشيرة إلى أن زوجي قد تعرض لحادث حيث سقط من فوق عمارة منذ 10 سنوات مما تسبب في شلل نصفي له.

أقرأ أيضا: -

بعد نقله 60 حالة.. سائق إسعاف لـ«الوطن»: كورونا أصابتني ونجوت بمعجزة