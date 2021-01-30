تفاصيل عرض «اسحب كاش وقسط ومتحسبهاش» من بنك الإمارات دبي الوطني

طرح بنك الإمارات دبي الوطني، عبر الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت، أحدث عروضه لتقسيط المشتريات على البطاقات الائتمانية، والذي أطلق عليه «اسحب كاش وقسط ومتحسبهاش».

وتستعرض «الوطن» كيفية الاستفادة من العرض، وفقًا للخدمات اليومية لاتي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

طريقة الاشتراك في «اسحب كاش وقسط ومتحسبهاش»

يمكن الاستفادة بالعرض من خلال الاتصال أولًا بخدمة العملاء لتحويل المبلغ المطلوب إلى حسابك، والاستفادة بأقل نسبة فائدة 1.8% شهريًا، ولفترات تصل إلى 36 شهرًا.

تفاصيل عرض اسحب كاش وقسط ومتحسبهاش

- العرض سارٍ حتي نهاية الشهر المقبل للبطاقات الائتمانية، إذ أن آخر موعد للمطالبة بالعرض 28 فبراير 2021.

- يقوم العميل بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية متساوية، ويمكن اختيار مدة تقسيط من (18 و24 و36 شهرًا).

- يتم احتساب القسط كجزء من الحد الأدنى للسداد، بحيث يُحتسب القسط إضافة إلى الحد الأدنى للمبالغ غير الخاضعة للتقسيط.

- يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بسداد أول قسط وأول فائدة بدلًا من العميل، وبذلك يصبح أول قسط العميل مطالب بدفعه بعد شهرين من تاريخ تنفيذ الطلب، على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ طلب العميل في شهر يناير 2021 فسيكون العميل مطالبًا بدفع أول قسط في شهر مارس 2021.

- الحد الأدنى للمبلغ النقدي المطلوب 5000 جنيه مصري، والحد الأقصى 90% من حد البطاقة الائتمانية، على ألا يتعدى المبلغ المطلوب 100,000 ألف جنيه مصري، ويشترط أن يكون المبلغ المطلوب من ضمن الرصيد المتاح.

- في حال السداد المعجل، يتحمل حامل البطاقة مصاريف إلغاء قدرها 5% تحتسب على المبلغ المتبقي المحتسب وفقاً للخدمة، ويحق للبنك المطالبة مرة أخرى بالقسط والفائدة التي تم سدادها من قبل.

- معدل الفائدة للعرض 1.8% شهريًا، ويمكن للعميل الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط لكل بطاقة ائتمانية، ولا يشمل العرض بطاقات الشركات.

- هذه الخدمة غير متاحة على البطاقات الائتمانية في حالة تأخر السداد، أو إيقاف البطاقة، كما يتم إلغاء أنظمة التقسيط الفعالة لنفس الأسباب.

- في حالة تخلف العميل عن دفع قسطين متتاليين، سيتم إلغاء الخطة تلقائيًا.