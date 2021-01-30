وكيل زراعة دمياط: مساحات زراعات الري بالتنقيط تتجاوز 6 آلاف فدان

كشف وكيل وزارة الزراعة في محافظة دمياط، المهندس سميح عبد السميع، عن زيادة إقبال المزارعين على استخدام نظم الري الحديث، في مختلف مراكز المحافظة، وبصورة ملحوظة، خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات له أثناء جولته على عدد من المناطق الزراعية، اليوم السبت، لتفقد الأراضي التي بدأت تستخدم نظم الري الحديث، أكد وكيل وزارة الزراعة أن مساحات هذه الأراضي ارتفعت إلى أكثر من 6 آلاف فدان.

وقال إن مديرية الزراعة على تواصل مستمر مع المزارعين، لتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي، خاصةً فيما يتعلق باستخدام نظم الري الحديث، وهو الأمر الذي نتج عنه إقبال المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر، وكانت نتائجه ممتازة بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور السيد القصير، بالاهتمام وتوعية المزارعين بالتحول لاستخدام نظم الري الحديث، بديلاً عن الري بالغمر، قام وكيل وزارة الزراعة بدمياط وقيادات المديرية، بالمرور على زراعات البطيخ القائمة على الري بالتنقيط، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 700 فدان، بنواحي مركز كفر البطيخ.

وأكد على وجود إقبال غير مسبوق بنطاق المحافظة على استخدام نظم الري الحديث في الزراعة، وذلك لتحقيق نتائج ممتازة لتطبيقها بعدد من الزراعات، مثل البطاطس والطماطم والبسلة والفلفل والفراولة والبطيخ والكوسة، وغيرها من المزروعات وحدائق الفاكهة، وذلك في ظل التواصل الدائم مع المزارعين.

وفي وقت سابق، عقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعاً بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من كافة التكليفات الخاصة بالعمل في القطاع الزراعي، خاصةً فيما يتعلق بشكاوى المواطنين.

كما استعرض كافة المستجدات، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة في إطار الجهود المبذولة ضمن المبادرات الرئاسية، التي تدعم قطاع الزراعة، ومنها المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، ومشروع التحول لنظم الري الحديث، ومشروع ملء الفراغات، ومشروع إحياء البتلو.

وأكد أيضاً على اهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية، واستغلال كافة الأصول المملوكة للمديرية على النحو الأمثل، وإنشاء العديد من المشروعات الجديدة، وكذا رفع المستوى العام للعمل بالقطاع الزراعي.

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