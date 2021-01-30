حبس عاطل لاتهامه بترويج استروكس وأقراص مخدرة في شبرا الخيمة 

أمرت نيابة شبرا الخيمة أول، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطة وبحوزته 800 جرام استروكس و40 قرص مخدر، بمنطقة المنشية بشبرا الخيمة.

كما أمرت النيابة بتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي، لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوي مواد مخدرة من عدمه.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بتوزيع عاطل الاستروكس والأقراص المخدرة على المتعاطين بمنطقة المنشية الجديدة في شبرا الخيمة، التابعة لقسم أول.

وكلف العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهم، وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا، الذي تمكن من القبض على «ح. ج. ب»، 35 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالي 800 جرام، و40 قرص مخدر، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، مشيرا إلى أنه يحصل على كميات المخدرات من تاجر كبير في المثلث الذهبي، لترويجها بين الشباب في شبرا، من خلال المقاهي والكافتيريات التي يجلس عليها في مواعيد مختلفة؛ إذ يأتي المدمنين المتعاملين معه للحصول عليها، ويجمع الأموال منهم ليحصل على نسبته، ويدفع الباقي ثمن البضاعة للتاجر الكبير.

فيما ضبطت مباحث التموين في القليوبية، مصنعا لتعبئة السكر المدعم، وإعادة طرحه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على مالك المصنع، وبحوزته 7.17 طن سكر مدعم، معبأ داخل شكائر، ومخصص ربطا على البطاقات التموينية، ومحظور تداوله بالأسواق، قدرت بمبلغ 60945 جنيها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، يفيد تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لتجميع السكر التمويني المدعم، وإعادة تعبئته في عبوات أخرى، لطرحه في الأسواق.