محافـظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومساعدات مالية عاجلة لذوي الهمم

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، كراسي كهربائية لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، ومساعدتهم على سهولة الحركة، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه بهم صباح اليوم، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم كافة، فضلا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة، بالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجا.

والتقى المحافظ بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم والأكثر احتياجا، بنطاق المحافظة، ووافق على صرف مساعدة مالية لمواطن من شبرا باص بشبين الكوم، لمساعدته على تحمل مصاريف العلاج؛ إذ يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية.

كما وافق «أبو ليمون» على صرف مساعدة فورية لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، تعرض لحادث حرق أليم، أدى إلى إصابة بالغة في يده وقدمه، لمساعدته على الحياة، وكذا إعانة مالية عاجلة لمواطنة بقرية كفر نفرة في بركة السبع، يحتاج نجلها إلى علاج حقن كل 3 أشهر، مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

كما استمع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، لمواطن يقيم بميت عافية، مركز شبين الكوم، يعاني من نزيف حاد بالمخ، ما أثر على حركته، ويحتاج إلى إجراء عملية، ولا يقدر على تحمل النفقات.

وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له، مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشيخ فقد ساقه، جراء عملية جراحية، يعمل محفظًا لكتاب الله، من ناحية أشمون، وأمر بتوفير كرسي كهربائي له، حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وصرفت مساعدة مالية لمواطن يعاني من تأخر في النمو العضلي والحركي.

وتضمن اللقاء الموافقة على صرف مساعدة مالية لمواطنة بقويسنا تعول 3 بنات، وتقيم بالإيجار لتوفير حياة كريمة لها ولبناتها، وكذا إعانة مالية لمواطن يعاني من ضعف بالأطراف الأربعة، وحركات لا إرادية واضطرابات في الوعي.

وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطنتين، أحدهما بزاوية الناعورة بالشهداء، أرملة تعول أسرة، والأخرى من عزبة كرم بأشمون، تعول 5 أولاد، وليس لديهم دخل مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشاب «أصم»، هو وزوجته يقيمان بسلكا، مركز شبين الكوم، يعولان أسرة، وليس لديهم دخل ثابت.

وكلف «أبو ليمون» مندوب من العلاقات العامة بتوفير سيارة لاصطحاب عددا من الحالات التي لديها معوقات في صرف معاش تكافل وكرامة، لمديرية التضامن الاجتماعي، موجها على الفور وكيل الوزارة بسرعة فحص شكواهم ومطالبهم على الطبيعة، مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وتحقيق الصالح العام.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها محافظ المنوفية، حرصا منه واهتماما بالمواطنين، من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، تفعيلا لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي، ودعم العلاقات الإنسانية.