مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة غدا بمطار القاهرة

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا غدا بمطار القاهرة.

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا، غدا الأحد، الموافق 31 يناير 2021 منذ قليل في بيان مقتضب لها.

الشراء الموحد يتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح استرازنيكا

وكان اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، صرح بأن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة R-pharma وشركة Serum Institute المصنعين للقاح فيروس كورونا Oxford-AstraZeneca، وذلك للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاح.

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن وتطبيق صحة مصر المزود بأكثر من لغة لإمداد المواطنين بكل المعلومات المستحدثة على الفيروس.

إجمالي مصابي فيروس كورونا في مصر 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الجمعة وهو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها، و9217 حالة وفاة، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 360 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة حتى اليوم.