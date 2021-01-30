«الصحة» تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع ATM بسبب كورونا: «استخدمها بمنديل»

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي لتقديم أبرز المعلومات والحقائق عن مستجدات فيروس كورونا، وذلك في إطار دور وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واستمرار الحفاظ على انخفاض المنحنى الوبائي في مصر وعدم حدوث أي انتكاسة.

تطهير الأيدي قبل وبعد استخدام ماكينات الصرف الآلي

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام ماكينات الصراف الآلي «ATM» للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، أنَّه لابد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

وأضافت وزراة الى ضرورة ترك مسافة تتراوح بين 2-1 متر بين الشخص والآخرين في أثناء الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، مشيرة إلى استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

وأكّدت وزارة الصحة توفيرها عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض المعدية، منها رقمي الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105.

للتغلب على شعور القلق اتبع الإجراءات الاحترازية وتتبع أخبار كورونا من مصادرها الموثوقة

وقالت وزارة الصحة، إنَّه للتغلب على الشعور بالقلق الناتج عن فيروس كورونا لابد من اتباع كل وسائل الحماية من الفيروس خاصة غسل الأيدي والالتزام بالتباعد الإجتماعي، وعدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوقة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة دعم الأطفال والاهتمام بهم وممارسة الأنشطة المختلفة معهم، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة، والتواصل مع الأطباء النفسيين من خلال خدمة الدعم النفسي التي تقدمها الوزراة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 360 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة حتى اليوم.