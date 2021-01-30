معهد ناصر يبدأ إجراء الفحوصات اللازمة لمريض السمنة عادل العزب

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج السيد عادل العزب المقيم بمركز زفتى، بمحافظة الغربية والذي يعاني من مرض السمنة المفرطة، وذلك استجابة لمناشدته التدخل لعلاجه عبر أحد المواقع الإخبارية، حيث وجهت الوزيرة بنقله إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن المريض يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 273 كيلوجراما، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالغربية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد «مجاهد» أنه جار مناظرة الحالة الصحية لـ عادل العزب من قبل اسشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لخضوعه لجراحة حسب تقييم الحالة على نفقة الدولة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيد عادل العزب عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.