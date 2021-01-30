جمال العدل: آسر ياسين خارج ترشيحات «طبع الحياة» لـ نيللي كريم

نفى المنتج جمال العدل، وجود أي تفاوض مع الفنان آسر ياسين، لمشاركة الفنانة نيللي كريم بطولة مسلسل جديد بعنوان «طبع الحياة» وهو اسم مبدئي حتى هذه اللحظة، والمقرر له المنافسة في ماراثون دراما رمضان 2021.

ترشيحات البطل ما زالت مستمرة

وقال جمال العدل لـ«الوطن»، إن كل ما يتردد عن ترشيح اسم آسر ياسين والتفاوض معه لتقاسم البطولة مع نيللي كريم من خلال عمل درامي جديد عار من الصحة، مشيرًا إلى أن الترشيحات لاختيار اسم النجم ما زالت جاريًا ولم يتم الاستقرار على اسم أحد بعينه.

المسلسل ينافس في رمضان 2021

مسلسل «طبع الحياة» والذي تنافس من خلاله الفنانة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل، إخراج أحمد خالد، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وهو نفس المؤلف الذي تعاونت معه نيللي كريم في رمضان 2020 من خلال مسلسل «بـ100 وش»، بطولة آسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبدالعظيم، وشارك في الكتابة محمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

كريم فهمي يعتذر

وكان الفنان كريم فهمي، مرشحًا لمشاركة البطولة أمام نيللي كريم في مسلسلها الجديد، خصوصًا بعد نجاحه في رمضان الماضي أمام ياسمين عبدالعزيز من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» من إخراج مصطفى فكري، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ولكن «كريم» بعد عدة مشاورات اعتذر بشكل نهائي عن الظهور مع «نيللي».

كما تردد اسم الفنان التونسي ظافر العابدين مرشحًا للبطولة أمام نيللي كريم في رمضان المقبل، بعد أن قدما سويًا مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 إخراج تامر محسن، وفيلم«خط دم» عام 2020 إخراج رامي ياسين، ولكنه اعتذر أيضًا عن المشاركة بالمسلسل.