توقعات طقس 72 ساعة.. استقرار الأحوال الجوية ونشاط محدود للرياح

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 31 يناير حتى الثلاثاء 2 فبراير القادم.

طقس الأحد 31 يناير

أوضحت الهيئة أن طقس الأحد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، أما على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلاً، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئا نهاراً باردا ليلاً، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

طقس الاثنين 1 فبراير

وأضافت الهيئة أنّ طقس الاثنين دافئ نهارا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئا نهاراً باردا ليلاً.

طقس الثلاثاء 2 فبراير

أما عن طقس الثلاثاء، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئا نهاراً باردا ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأحد 31 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الاثنين 1 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 2 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.