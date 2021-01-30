تاج الدين: عدم تداول أي لقاح بمصر إلا بعد حصوله على موافقة بلد المنشأ

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا بدأنا بالفعل سلسلة التلقيح للفئات الأولى من الكوادر الطبية وسنستمر في هذا كلما تأتي كمية من اللقاحات الأخرى.

وأشار تاج الدين، إلى أنه بصرف النظر عن جهة إنتاج هذا اللقاح أو طرق إنتاجه لن يُسمح بتداول أي لقاح في مصر إلا عندما نكون متأكدين من أن هذا اللقاح حصل على موافقة من بلد المنشأ ومن هيئة الدواء المصرية التي لها طريقة للتعامل مع أي منتجات طبية سواء لقاحات أو أدوية، بحيث في النهاية يجب أن تُقر أو تعطي صلاحية لاستخدام هذا اللقاح.

لن يسمح بتداول أي لقاح في مصر إلا عندما يحصل على موافقة بلد المنشأ

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية القناة الأولى، أن اللقاح يجب أن يكون معتمدا في بلد المنشأ واستُخدم وتم عمل كل مراحل التجارب المعملية عليه، وعلى الحيوانات ثم التجارب السريرية الإكلينيكية، وبعد ذلك يُعتمد في مصر قبل أن يستخدم، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت بالقطع أننا لدينا إمكانيات في مختلف الاتجاهات تؤمن لنا الأشياء الحيوية والأساسية ويعد ذلك شيء في غاية الأهمية، وهذا ما اتضح أثرة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، من خلال استخدام شركات الدواء في مصر للاحتياطي الموجود لديها لذلك لم يحدث لدينا أي أزمة حتي هذه اللحظة في توافر هذه الأدوية.

ستكون هناك منظومة لإنتاج اللقاحات إذا تعرضنا لمثل هذه الظروف مرة أخرى

وأضاف، أن العالم كله في وقت من الأوقات أغلق كل الأشياء حتى المواصلات والنقل، وكان هناك نوع من الخلل وعدم الانتظام، لكن مصر كان لديها إنتاج محلي يساهم في عدم الاحتياج للغلق بشكل كامل كما فعلت الدول الأخرى، كما أننا لدينا مؤسسات تستطيع ببعض التأهيل والتجهيز والتعاون أن تنتج هذه اللقاحات، وسيكون هناك منظومة لمثل هذه الظروف لإنتاج اللقاحات.