أمن البحيرة يعيد طفلا مصابا باضطراب نفسي إلى والده

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل العثور على طفل بلا مأوى في محافظة البحيرة، حيث قالت، في بيان، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا استغاثة من أحد المواطنين بعثوره على طفل بلا مأوى، يعاني من اضطراب نفسي، بإحدى قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى مقدم الاستغاثة، وبسؤاله أقر بعثوره على الطفل وتصويره ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أهليه، واصطحابه إلى منزله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من التوصل إلى والد الطفل، وباستدعائه قرر بأن نجله يعاني من اضطراب نفسي، وأنه ترك المنزل وأنه لم يقم بالإبلاغ عن غياب نجله لاعتياده الخروج والعودة من تلقاء نفسه، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.