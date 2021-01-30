المحافظ ووفد «التنسيقية» يتفقدون التحول الرقمي بديوان عام بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وأعضاء وفد «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» اليوم السبت، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز معلومات شبكات المرافق، ووحدتي نظم المعلومات الجيومكانية، والمتغيرات المكانية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، المحافظ، التطورات الإدارية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.

واستمع أعضاء الوفد والنواب، لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمي والتكنولوجي، الذي شهده القطاع الحكومي بالمحافظة وميكنة العمل الإداري والارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الحكومي.

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ في القطاع الإداري ببورسعيد، وتطبيق المنظومة المميكنة، التي ساهمت في سرعة الأداء وإنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية في مجال العمل الإدراي بالتوازي مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان، قد استقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وتضمن عددا من أعضاء مجلس النواب، وهم: أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وإيمان الألفي، بلجنة الإدارة المحلية، ومارسيل سمير، بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلاء عصام، بلجنة العلاقات الخارجية، ونادر مصطفى، بلجنة الثقافة والإعلام.

كما ضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الشيوخن وهم: النواب محمد يحي عزمي، ومحمود فيصل، وأكمل نجاتي، وعمرو عزت، وراجية سعد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في كافة المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب في كافة الإنجازات التي شهدتها المحافظة، فالشباب مثلوا النسبة الأكبر في المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة.

ورحب المحافظ بلجنة تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دورها الفعال في تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو الارتقاء بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن المشروعات العملاقة التي شهدتها الدولة لأول مرة على أرض بورسعيد والتحدي والصعوبات التي تم الانتصار عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن، مشيرا إلى مشروعات التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي، واللذين يعتبران طفرة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء عنهم.

كما تناول الاجتماع الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة من إقامة كيانات صناعية عملاقة، أصبحت داعما أساسيا للاقتصاد، وساهمت في توفير العملة الصعبة، وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، كما لفت المحافظ للتنمية والتطور الذي حققته المحافظة في مجال السياحة والتعليم وإنشاء مجمعات خدمية حضارية على أعلى مستوى والقضاء على العشوائية و رفع كفاءة منظومة الطرق، وغيرها من المشروعات التي ساهمت فى جعل بورسعيد من أفضل المحافظات في الوطن العربي.

ومن جانبه، قال أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هي إلا إنجازات حقيقية على أرض الواقع، تمس المواطن في المقام الأول، وتحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، التي انطلقت من محافظة بورسعيد، لافتا إلى ضرورة الوعي بالإنجازات التي تمت ببورسعيد في مختلف المجالات سواء الصحة أو الصناعة أو السياحة أو التحول الرقمي والتطور الإداري وغيرها.

من جانبهم، وجه أعضاء الوفد والسياسيين الشكر للمحافظ على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل للارتقاء بسبل الحياة وتحقيق تنمية حقيقية على أرض بورسعيد، كما شهد اللقاء مناقشة برنامج مصر تنطلق وأهداف التنمية المستدامة 2030.