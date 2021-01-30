تطوير شارع الرياضات البحرية بشرم الشيخ بتزويده بـ«مشايات» و«باركينج»

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم العمل في عدد من المشروعات الجارية بالمدينة، ومنها أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، التي ستسهل حركة السير، وتوفر الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة.

وقال المحافظ، إنه جاري تطوير طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 30 مترًا.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق شارع الرياضات البحرية، وجارِ استكمال أعمال البردورات، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتي تتضمن رفع الكفاءة الطريق وتوسعته وتجميله، وإنشاء أعمال مشايات على الجانبين، وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة، بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ممشى سياحي بهضبة أم السيد، والممشى يطل على البحر بطول 2 كيلو مترًا، وإنشاء مشايات بطول 2 كيلو متر، وعرض 3.6 أمتار من الرخام والجرانيت.

وتابع المحافظ المرحلة الثانية من أعمال تهذيب وحماية حواف هضبة أم السيد.

جدير بالذكر أنه جرى تطوير هضبة أم السيد على مرحلتين بتكلفة إجمالية تخطت 185 مليون جنيه، من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وجرى تقسيم حافة الهضبة إلى 9 قطاعات لمعالجة كل قطاع على حده، من خلال معالجة السطح الظاهري للصخور بالقطع والتنظيف، وقطع وإزاحة وتهذيب وتشكيل الميول، وإنشاء مصاطب وتدبيش الحواف المطلة على البحر، إضافة إلى ملء الفراغات والتشققات بالخرسانات التي تدعم صخور الهضبة، باستخدام المسمار الصخري وأعمال الخرسانة المرشوشة والشبك الصلبة وبلغت التكلفة الإجمالية لحماية هضبة أم السيد بالمرحلتين الأولى والثانية 185 مليون جنيه، تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.