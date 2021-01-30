«وأسيبك ليه» أول تعاون بين علي الحجار ومحمد الطوخي (فيديو)

أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته البالغة بمشاركته في ألبوم الفنان الكبير علي الحجار «لو عايز»، من خلال أغنية تحمل عنوان «وأسيبك ليه»، والتي تم طرحها أمس الجمعة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وقال محمد الطوخي، في بيانٍ صادر عنه، إنّ أغنية «وأسيبك ليه» تُسجل التعاون الأول له مع الفنان علي الحجار، رغم سنوات الصداقة الطويلة بينهما، مشيرًا إلى أنه انتهى أيضًا من تلحين أغنية ثانية لـ«الحجار» تحمل اسم «الحواديت»، ومن المُقرر أن تكون ضمن ألبومه المُقبل، وهي من كلمات وائل هلال وتوزيع حمادة الموجي.

ونشر محمد الطوخي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أغنية «وأسيبك ليه»، معلقًا عليها بقوله «أول أعمالي في 2021 من ألبوم المطرب الكبير علي الحجار».

أغنية «وأسيبك ليه»، من غناء علي الحجار، كلمات محمد جلال، ألحان محمد الطوخي، توزيع مادو، ميكساج محمود عزت، جيتار مصطفى أصلان، بيز جيتار أحمد رجب، قانون مصطفى عبد الخالق، وصولوهات محمود شاهي.

كلمات الأغنية: «وأسيبك ليه وأنا عاشق.. وأخلي قلبي أنا يفارق ونبعد ليه ونتسابق.. ونرمي الحب والأشواق ظلمنا كتير قوي روحنا.. وجينا زي ما روحنا ياريت البعد ريحنا.. وسيبنا دنية العشاق الله!! ده إحنا بنبعد بقى.. وقلوبنا يا ريتها مصدقة طول ما إحنا بنحلم باللقا.. بنسكت ليه بقالنا سنين وإزاي كل ده يحصل لنا.. وهو أنا بيجري في دمنا صدقني حبيبي أنت وأنا.. هنفضل في الهوى عاشقين».

وأعلن الفنان علي الحجار، في وقتٍ سابق، تسجيله بعض سور القرآن الكريم بصوته في السنوات الأخيرة، موضحًا أن السبب الرئيسي في بنائه استوديو بمنزله، يرجع إلى رغبته في تسجيل الآيات القرآنية وقتما يشاء.

وقال «الحجار» عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فكرة تسجيل سور قرآنية، تراوده في الساعات الأولى من صباح كل يوم، متابعًا: «بتيجي لي رغبة وقت الفجر، إني أنزل الاستوديو وأسجل».