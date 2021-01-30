محافظ الدقهلية: 26 قرية ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، آخر تطورات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، قائلاً إنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة، تم تطوير قرية واحدة، وهي «أولاد صبور» بمركز المطرية، بتكلفة 25 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية، التي سيتم البدء فيها قريباً، تشمل تطوير 26 قرية في مركز شربين.

3 مليارات جنيه للمرحلة الثانية

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزارة التنمية المحلية انتهت من تصنيف كل القرى مصر، واختارت القرى الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية 3 مليارات جنيه، وتشمل 26 قرية، تضم أكثر من 500 ألف نسمة.

إنشاء 48 كوبري و199 محول كهرباء

وأوضح محافظة الدقهلية أنه المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية وقيادة الجيش الثاني الميداني، يتضمن إحلال وتجديد كل شبكات المياه، وإنشاء محطات معالجة جديدة تتعدى 7 أو 8 محطات، وتركيب 199 محولاً كهربائياً، و17 الف عمود جهد منخفض، ورصف 700 كيلومتر من الطرق الداخلية، وتغطية كل الترع داخل القرى، بالإضافة إلى إنشاء 48 كوبري على الترع، ورفع كفاءة 26 وحدة صحية.

إنشاء 11 مدرسة و3 مجازر

ولفت «مختار» إلى أنه سيجرى رفع كفاءة 26 مركزاً للشباب، وإنشاء 11 مدرسة، لاستيعاب 200 فصل جديد، وإنشاء 3 مجازر لخدمة الأهالي في 26 قرية، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات، وأكثر من 258 وحدة ما بين لوادر وصنايق قمامة، إضافة إلى إنشاء كوبري بطول 600 متر وعرض 20 متراً.

آلاف فرص العمل

وأكد محافظ الدقهلية أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن شقين، جزء يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات اجتماعية واقتصادية وترفيهية لتحسين حياة المواطنين، والثاني يتعلق بخلق فرص عمل، من خلال الشركات المشاركة في تنفيذ أعمال المبادرة، متوقعاً خلق آلاف من فرص العمل الجديدة.