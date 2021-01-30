التعليم العالي: ضبط 5 كيانات وهمية جديدة تدعى انتسابها للوزارة

تمكتن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من ضبط 5 كيانات وهمية تدعي انتسابها للوزارة، وأنها تقدم خدمات تعليمية معتمدة، وتم إغلاقهم وإحالتهم للنيابة العامة، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم، حسبما صرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع المعاهد.

ضبط 205 كيانات تعليمية وهمية منذ تشكيل لجنة الضبطية القضائية

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم ضبطه منذ تشكيل لجنة الضبطية القضائية أكثر من 205 كيان تعليمي وهمي، لافتا إلي أن المداهمات تكون للكيانات التي تدعي أنها أكاديميات أو معاهد، مؤكدا أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بشأن الملاحقة الفورية و الأمنية لتلك الكيانات.

وأشار رئيس قطاع التعليم، أن لجان الضبطية القضائية تعمل بكفاءة عالية في الترصد والتحري الدقيق عن جميع الكيانات التي ترد للوزارة بلاغات بشأنها، وكذلك متابعة جميع الاستفسارات والشكاوى التي ترد عبر القنوات الرسمية للوزارة، فضلا عن متابعة جميع الشكاوى في هذا الشأن.

وناشد رئيس قطاع التعليم، جميع الطلاب وأولياء أمورهم تحري الدقة والاستفسار جيدا عن جميع الأماكن التي تقدم خدمة تعليمية للطلاب، سواء كان من خلال الاتصال المباشر على أرقام الوزراة أو المخاطبة من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك أو المواقع الإلكترونية الرسمية.

وأوضح السيد عطا، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بالمعاهد الحكومية والخاصة، ستنطلق بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، موضحا أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات ملزمة لجميع المجالس الفرعية فيما يتعلق بالعملية التعليمية.