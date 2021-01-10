وكالة الفضاء: إطلاق القمر الصناعي «طيبة 2» بعد 13 سنة من الآن

نفى الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد على عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق القمر الصناعي طيبة 2، بعد 4 سنوات من الآن، موضحا أنّه سيتم البدء في تصدنيع القمر من 3 إلى 4 سنوات، وإطلاقه بعد انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي طيبة 1، والمقدر بـ13 سنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لـ«الوطن»، أنّ العمل جار على قدم وساق بمقر وكالة الفضاء المصرية قرب العاصمة الإدارية، لتنفيذ عدد من المهام بمقر الوكالة، وبينها العمل بمركز تجميع الأقمار الصناعية، المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أنّ الخبراء الصينيين والفرنسيين المشتركين في العمل، يصلون إلى مقر الوكالة لاستئناف العمل والانتهاء من التجهيزات.

مصر من خدمات «طيبة 1» في الاتصالات في مارس

وتابع المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى إعجابه بالإنجاز المصري في مجال الفضاء، واطمأن على خدمات طيبة 1، للقطاع المدني، ويتابع مشروعات الوكالة الجاري تنفيذها، فضلا عن إشادته بقدرة الفنيين المصريين في مجال الفضاء، بعد تحقيق مصر تقدما في المجال، من خلال الفوز بوضع مكون على محطة الفضاء الدولية.

وأضاف أنّ تشغيل القمر الصناعي طيبة 1 يبدأ في مارس المقبل، وسيتم افتتاح مركز تجميع الأقمار الصناعية بنهاية 2021 بمقر مدينة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ مصر ثاني دولة في العالم تضع مجسمة على محطة الفضاء الدولية بعد الخمسة الكبار: روسيا، اليابان، كندا، أمريكا، ووكالة الفضاء الأوروبية.

وأشار إلى أنّ مصر الدولة الثانية عالميا بعد إسبانيا والأولى أفريقيا وعربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط، التي تضع مجسمة على محطة الفضاء الدولية.

ولفت إلى انتهاء مباحثات الوكالة مع شركة إير باص، وهيئة الاستخدام السلمي بالأمم المتحدة، وجار إعداد العقد لتوقيعه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إطلاع الرئيس السيسي على التفاصيل والتطورات كافة، إذ كان سعيدا باختيار مصر من بين 25 دولة لتضع مكونا لها وحمولة فضائية بمحطة الفضاء الدولية، وأبدى إعجابه بقدرة الفنيين المصريين وقدرتهم على الفوز والتنافس.