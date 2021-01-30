«أنا مبسوط».. آخر كلمات محمد الصغير قبل وفاته بكورونا

«أنا مبسوط» آخر كلمات نطق بها خبير التجميل محمد الصغير، أحد أشهر مصففي الشعر في مصر والشرق الأوسط، وتعاون مع أغلب نجوم الوسط الفني، خلال مشوار حياته، والذي توفي أمس الجمعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، والتي كشف عنها حفيده ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، والمذيعة مها الصغير، عبر حسابه على موقع «انستجرام».

وكتب ياسين السقا، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع «انستجرام» قائلًا: آخر حاجة حمودي قالها، أنا مبسوط، المعلم.

محمد الصغير أصيب بفيروس كورونا مطلع يناير

وبعد وفاته، نعى ياسين السقا، رحيل جده خبير التجميل محمد الصغير، عبر حسابه بـ«انستجرام» قائلًا: وداعا يا مايسترو، أكثر ما يؤلمني هو أنني لم أبكِ أبدًا لأي سبب في حياتي إلا أنني سأفتقدك كثيرًا، ولكن ما يجعلني سعيدًا هو أنني أعلم أنك تنظر إلينا من السماء وتبتسم، أسطورتي، بطلي، لا أحد يعرف كم كنا قريبين».

واستطرد «أنت أسعد إنسان الآن وصلت إلى الجنة، أحبك ولا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى، صديقي المفضل للأبد، أحبك يا حمودي، وداعًا المعلم، العالم كلها بتحبك يا حمودي».

وأصيب مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بفيروس كورونا، مطلع شهر يناير الجاري، ليدخل على إثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة في التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة، وكان يباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل.

وفي 23 يناير الماضي، قبل وفاة محمد الصغير بـ 6 أيام، كتبت ابنته المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن صعوبة حالة والدها ومطالبتها بتكثيف الدعاء لها حتى يتجاوز محنته: «أرجو الإكثار من الدعاء.. والدي في حالة خطر».