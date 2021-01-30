«الخلفية» تحرم الشحات من أول مران للأهلي بالدوحة

حرم شد خفيف في العضلة الخلفية، حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المران الجماعي الأول للفريق في قطر، اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ووصل الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى ملعب جامعة قطر، لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم الخميس المقبل.

بدوره، استقبل خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لوران إيرنيست وإسترن وايبرا، مساعدي مدير لجنة المسابقات بـ«فيفا»، داخل مقر إقامة الفريق.

ورحب مسؤولا «فيفا»، خلال الجلسة، ببعثة النادي الأهلي في قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واطمأن مسئولا «فيفا» على بعثة الأهلي، وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها، مؤكدين توفير سبل الدعم للأهلي، وجميع الأندية المشاركة في المونديال، من أجل خروج البطولة بالشكل اللائق.

وشدد ممثلا «فيفا» خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدا أهمية استمرار الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي، منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وتطرقت الجلسة إلى بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة ومنافساتها وغيرها من الملفات المهمة.