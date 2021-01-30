«الخلفية» تحرم الشحات من أول مران للأهلي بالدوحة
كتب:
عبدالرحمن محمود
08:23 م | السبت 30 يناير 2021
الشحات
حرم شد خفيف في العضلة الخلفية، حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المران الجماعي الأول للفريق في قطر، اليوم السبت.
ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ووصل الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى ملعب جامعة قطر، لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم الخميس المقبل.
بدوره، استقبل خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لوران إيرنيست وإسترن وايبرا، مساعدي مدير لجنة المسابقات بـ«فيفا»، داخل مقر إقامة الفريق.
ورحب مسؤولا «فيفا»، خلال الجلسة، ببعثة النادي الأهلي في قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
واطمأن مسئولا «فيفا» على بعثة الأهلي، وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها، مؤكدين توفير سبل الدعم للأهلي، وجميع الأندية المشاركة في المونديال، من أجل خروج البطولة بالشكل اللائق.
وشدد ممثلا «فيفا» خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وأكدا أهمية استمرار الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي، منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وتطرقت الجلسة إلى بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة ومنافساتها وغيرها من الملفات المهمة.