عمرو أديب: هدف مورديتش ابن عم جول حسين الشحات في الوداد

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهدف الرائع الذي أحرزه الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى برشلونة الإسباني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب "كامب نو".

وجاء الهدف في الدقيقة 90، عن طريق لوكا مودريتش، بعد مراوغة نيتو حارس مرمى برشلونة، على طريقة هدف حسين الشحات، في شباك الوداد المغربي.

وكتب أديب، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جول مودريتش فى برشلونه ابن عم جول حسين الشحات فى الوداد".

وكان حسين الشحات، أحرز هدفًا عالميًا في شباك الوداد البيضاوي المغربي في مباراة إياب دور نصف النهائي، ففي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، أضاف الشحات الهدف الثاني للأهلي، بعد سرعة غير عادية من أليو ديانج، الذي لحق الكرة قبل أن تخرج من الملعب، ومررها بينية ممتازة للشحات الذي كان في وضعية انفراد، وراوغ يحيي جُبران مدافع الوداد مرتين، وضع بعدهما الكرة في شباك حارس الوداد بسهولة.

وهنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بوصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟، بعد تغلبه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة باستاد القاهرة.

وقال "أديب" خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ربك كريم ويكون النهائي مصري وحسين الشحات ميكونش موجود في الماتش النهائي واتصرفوا فيه وأنا كنت مطمن له ومكنش جاي معانا لكن اللي عمله النهاردة يخوف".

واعتبر "أديب" أن "حسين الشحات جاب تمنه النهارده" مضيفًا: "يا حظه الأغبر اللي حسين الشحات يرقصه وده جون عالمي وكوني بتاع النادي الأهلي".

وتابع: "انتوا لازم تفكروا الراجل ده جهازه العصبي اشتغل ازاي، وازاي رقصه مرة وهو والجون، للأ تعالي تاني في الدور التحتاني، ناكل لحمة ضاني ونحلي بسوداني".

ووصف "أديب" الهدف الذي أحرزه حسين الشحات بأنه هدف عالمي وشئ مذهل "الحاجات دي نفحات والتوفيق عند لعيب الكورة نفحات"، متابعًا: "الجون ده يتدرس وانا مش أهلاوي واللعبة الحلوة تخليك تقوم تسقف".