11 واجبا تحمي العامل من الوقوع في فخ الفصل من العمل

منح قانون العمل، الخاص بتنظيم أوضاع العمل بالقطاع الخاص، صاحب العمل حقوقا على العمال لديه، نصت عليها المادة 56 من القانون.

«الوطن» تسلط الضوء على أهم حقوق صاحب العمل و11 واجبا تحمي العامل الوقوعهم في دائرة التقصير، تجاه صاحب العمل، مما يؤدي الى تعرضهم لعقوبات ومخاطر الفصل من العمل، وهي على النحو التالي:

1- أن يخطر العامل جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص بالعامل، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .

2- لصاحب العمل أن يؤدي العامل لديه الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل.

3- لصاحب العمل الحق في أن يضمن أن يؤدي العامل لديه بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .

4- أن ينفذ العامل قرارات صاحب العمل الخاصة، فيما يتعلق بنطاق العمل المنوط بالعامل.

5- أن يحافظ العامل على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .

6- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .

حسن معاملة صاحب العمل

7- أن يحسن معاملة صاحب العمل.

8- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها .

9- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به .أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .

10- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .

11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنيا وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.