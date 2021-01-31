حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

الغموض والعنف والغيرة أبرز عيوب مواليد برج العقرب، إلى عدم ثقته في الآخرين، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.